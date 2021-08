Mauro Cezar Pereira - Reprodução

Publicado 08/08/2021 11:27

Rio - Neste domingo (8), o jornalista Mauro Cezar Pereira publicou em suas redes sociais uma citação à tragédia dos Garotos do Ninho e cobrou punição aos responsáveis.

"Hoje, Dia dos Pais, a morte dos Garotos do Ninho em incêndio no CT do Flamengo completa 30 meses! Trinta meses e ninguém foi responsabilizado, muito menos condenado pela justiça. Minha solidariedade aos 10 pais nesse dia tão difícil", disse Mauro Cezar Pereira no Instagram.

No dia 8 de fevereiro deste ano, completaram-se dois anos do incêndio que atingiu o alojamento das categorias de base do Flamengo, que vitimaram 10 jogadores, três feridos e que tiveram 16 sobreviventes.