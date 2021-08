Recorde! Relembre todos os medalhistas brasileiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Japão - Os Jogos Olímpicos de Tóquio fizeram o Brasil bater um recorde. Com 21 medalhas, os atletas do país superaram o rendimento do Rio de Janeiro e também terminaram o quadro de medalhas na 12ª colocação, a melhor da história do país. Foram 7 ouros, 6 pratas e 8 bronzes. Vamos recordar cada conquista brasileiras na Olimpíada do Japão.

