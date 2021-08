Galvão Bueno - Reprodução

Rio - Durante o encerramento das Olimpíadas de Tóquio, o narrador da Globo, Galvão Bueno, exaltou a conquista do bicampeonato nos Jogos Olímpicos, mas criticou a atitude dos jogadores por não terem usado o uniforme inteiro do COB.

"Enaltecer a conquista do bi olímpico ontem mas lamentar a atitude tomada. Eu gostaria de saber de onde partiu a decisão de não usar o uniforme inteiro do Comitê Olímpico, amarrar na cintura, e usar a camisa do time da CBF. Profundamente lamentável a atitude, não sei de quem partiu isso, vou seguir buscando quem seria o responsável. Fratus disse que foram inconsequentes, ele está certo, eles podem prejudicar muito a sequência dessas pessoas, desses atletas, que precisam muito desse amparo de patrocínio. Brilhante a conquista, fantástica a conquista do futebol, lamentável atitude de não usar o uniforme, seria obrigatório usar para receber a medalha de ouro", disse o narrador.

A atitude foi repudiada pelo COB, que emitiu uma nota dizendo que trará a público medidas que serão tomadas após o comportamento dos jogadores. De acordo com a seleção brasileira, a decisão de não utilizar o uniforme partiu da CBF.