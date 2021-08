Técnico da seleção brasileira feminina de vôlei: Zé Roberto - Foto: Divulgação

08/08/2021

Rio - Após a derrota para os Estados Unidos no vôlei feminino, o técnico Zé Roberto Guimarães, em entrevista ao portal "UOL", admite que foi o ciclo mais difícil de todos no torneio e exalta a conquista da medalha de prata nas Olimpíadas.

"Acho que a medalha de prata, para mim, vem coroar um esforço e uma superação muito grande de um ciclo que foi muito difícil. O mais difícil que eu tive, que nós tivemos, por vários aspectos", afirmou o técnico Zé Roberto Guimarães.

De olho nos Jogos de Paris, em 2024, o técnico Zé Roberto Guimarães já mira a disputa do torneio que acontecem daqui a três anos e comenta sobre a possibilidade de contar ainda com alguns nomes que conquistaram a prata.

"Ainda bem que Gabi tem idade para esse ciclo, Rosamaria tem idade, Macris, Roberta, Carol Silva, essas meninas ainda têm. Temos ainda jogadoras que vão estar ajudando, todo mundo vai ter que ajudar nesse momento".

No entanto, Zé Roberto já sabe que não terá as presenças de Fernanda Garay e Camila Brait, que anunciaram que não farão parte do próximo ciclo olímpico. Brait decidiu não competir mais pela seleção brasileira e Garay vai se aposentar do vôlei. Por este motivo, técnico Zé Roberto comentou sobre a reestruturação da seleção feminina e também sobre a nova transição da equipe brasileira.

"Acho que é um ciclo que vai ser interessante de ver porque são jogadoras altas que estão aparecendo, mais jovens, mas que vão fazer suas experiências na seleção nacional. Vai ser um ciclo bem interessante de construção da nova geração que está surgindo e que eu tenho muita fé que vai dar bons resultados. Acredito muito sim", concluiu técnico Zé Roberto.