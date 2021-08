Pelé relembra último jogo ao lado de Garrincha pela Seleção e se emociona - Reprodução

Pelé relembra último jogo ao lado de Garrincha pela Seleção e se emocionaReprodução

Publicado 09/08/2021 00:00

Brasil já foi considerado o país do futebol e esse conceito se devia aos gênios da bola que desfilavam com inigualável talento pelos gramados do mundo em jogos de clubes e seleções deixando as pessoas extasiadas. Falo da época de Pelé, Garrincha, Didi, Evaristo, Nilton Santos, Tostão, Gerson, Rivelino e outros que pareciam flutuar em campo com imã nos pés. Hoje os tempos são outros, o mundo da bola tem novos protagonistas, os grandes clubes da Europa reagiram se mobilizando em busca de novo modelo de gestão profissional, questionado por muitos pela concentração do poderio econômico nas mãos de alguns, mas que rendeu bom resultado atraindo futebolistas diferenciados, tanto quanto jovens promessas, com a possibilidade de fazer fama e fortuna. O resultado é o rápido aumento da distância técnica entre as equipes de clubes da América do Sul e Europa. Futebol no nosso continente, infelizmente, não para de cair.