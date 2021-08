Publicado 09/08/2021 00:00

Na vitória por 2 x 1 sobre a Espanha, que valeu conquista do bicampeonato olímpico para o futebol do Brasil, dois personagens merecem destaque especial, Branco e Daniel Alves, ambos comemorando emocionados o título que faltava em suas vitoriosas carreiras. Dani Alves em campo e Branco na administração tiveram papeis importantes e mereceram o ouro como recompensa. Parabéns para a dupla de notáveis do futebol brasileiro.