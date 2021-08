Neymar compartilhou uma arte ao lado de Daniel Alves em suas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 08/08/2021 09:30

Rio - Na Rio-2016, Neymar e Daniel Alves conquistaram a medalha de ouro, dessa vez, só o lateral-direito participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, tendo conquistado o bicampeonato.

Após a vitória da seleção brasileira sobre a Espanha, por 2 a 1, na prorrogação, no estádio de Yokohama (JAP), Neymar comemorou a conquista de Daniel Alves, compartilhando uma arte ao lado do lateral-direito do São Paulo.

"Foi lá, falou e fez! Te amo irmão, mesmo longe a gente sempre está junto", disse Neymar, em suas redes sociais.