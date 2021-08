Brasil x Estados Unidos - AFP

Publicado 08/08/2021 02:59

Japão - O vôlei feminino do Brasil ficou com a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada deste domingo, as brasileiras lutaram, mas tiveram uma atuação ruim e foram facilmente derrotadas pelo forte time dos Estados Unidos, que fez valer seu favoritismo, por 3 sets a 0, com parciais de 21/25, 20/25 e 14/25.

A partida começou com o Brasil disperso e cometeu alguns erros simples no jogo, principalmente na hora do último passe. As americanas, por sua vez, se mostraram concentradas desde o início e souberam explorar o primeiro set com falhas da Seleção. Diante deste cenário, os Estados Unidos fecharam o primeiro set com boa vantagem em 21/25.

A história não foi diferente no segundo set. O time brasileiro continuou apático e, somado às americanas que se encontravam em dia inspirado, viu as adversárias construírem uma vantagem de nove pontos no placar. O Brasil não se entregou e ainda buscou uma recuperação, mas o prejuízo já era grande demais e a derrota foi sacramentada novamente em 20/25.

No terceiro set, os Estados Unidos voltaram a mostrar sua superioridade. Com o Brasil aparentemente conformado e sem forças para reagir, as americanas voltaram a ter um excelente set e fecharam em 14/25.

Com a prata no vôlei feminino, o Brasil encerra a melhor participação de sua história nas Olimpíadas. Nos Jogos de Tóquio, foram 21 pódios, com sete medalhas de ouro, seis de prata e oito de bronze.