Messi e Daniel AlvesFoto: Divulgação/AFP

Rio - Em entrevista coletiva na despedida do Barcelona, o craque argentino Lionel Messi comentou sobre a ambição de continuar disputando em alto nível e aproveitou para parabenizar a conquista do ouro de Daniel Alves, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

"As pessoas do Barça me conhecem, sabem que sou um vencedor e que quero continuar a competir. Quero continuar assim, somando títulos. A propósito, quero dar os parabéns ao Dani Alves pelo ouro olímpico, vou lutar para alcançá-lo. Essa é a minha mentalidade. As pessoas me conhecem bem o suficiente para me questionar, tenho que encontrar meu caminho para continuar competindo e vencendo", disse Messi.

A seleção brasileira olímpica conquistou a medalha de ouro no futebol masculino, na vitória sobre a Espanha, por 2 a 1, na prorrogação da final dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aos 38 anos, o lateral-direito Daniel Alves é conhecido por ser o jogador de futebol com mais títulos na carreira. Com a conquista em Tóquio, o atleta chegou aos 42 como profissional, além do Mundial sub-20, que acrescenta para 43 títulos.