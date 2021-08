Bia Ferreira é prata no boxe - AFP

Publicado 08/08/2021 02:18 | Atualizado 08/08/2021 03:06

Japão - Não deu para Bia Ferreira. A brasileira lutou muito, mas ficou com a medalha de prata na categoria peso leve (até 60kg) do boxe. Na madrugada deste domingo, último dia de disputa nas Olimpíadas de Tóquio, ela foi derrotada por decisão dividida pela irlandesa Kellie Harrington.

Como era esperado, a baiana foi quem mais buscou o combate desde o início. Encaixando bons golpes e conseguindo vencer o primeiro round, Bia obrigou a adversária a se expor mais no segundo para tentar reagir. E a irlandesa conseguiu responder, empatando o combate. Em um terceiro round extremamente disputado e com muitas trocações entre as atletas, a vitória da adversária da brasileira só foi conhecida após a decisão dos juízes.

Com luta de Bia, o boxe brasileiro encerra sua participação nos Jogos de Tóquio de maneira histórica. Além da prata de Bia, o país também foi ao pódio com o ouro de Hebert Conceição e o bronze de Abner Teixeira.

A medalha de Bia ajudou o Brasil a superar o recorde de medalhas em uma mesma edição de Olimpíadas. Foram 22 pódios, com sete medalhas de ouro, cinco de prata e oito de bronze. Há ainda a medalha do vôlei feminino, que disputa neste momento a final contra o Estados Unidos para saber se fica com a prata ou o bronze.