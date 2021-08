Hebert Conceição - AFP

Publicado 01/08/2021 06:58

Japão - O boxe garantiu mais uma medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio na manhã deste domingo. Hebert Conceição superou o cazaque Abilkhan Amankul por decisão dividida e se classificou para as semifinais da categoria até 75kg. Como no boxe não há disputa de terceiro lugar, ele ficará, no mínimo, com o bronze.

A vitória de Hebert dá ao Brasil a segunda medalha no boxe nestas Olimpíadas. Abner Teixeira também se classificou para as semifinais na categoria peso-pesado e já tem uma vaga no pódio.

Hebert agora aguarda para saber quem enfrentará nas semifinais. O adversário sairá do confronto entre o haitiano Darrelle Valsaint e Gleb Bakshi, que é do Comitê Russo.