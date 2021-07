Hebert Conceição - AFP

Hebert ConceiçãoAFP

Publicado 29/07/2021 05:49

Japão - Hebert Conceição está classificado para as quartas de final do boxe nas Olimpíadas de Tóquio. O brasileiro superou o chinês Erbieke Tuoheta por decisão dividida da arbitragem na categoria até 75kg.

Os dois lutadores fizeram um primeiro round disputado, mas Hebert acertou mais golpes e saiu vitorioso por decisão unânime. No segundo, o chinês voltou melhor e equilibrou a disputa, vencendo pela decisão de três dos cinco árbitros. No round decisivo, apenas dois árbitros deram a vitória ao brasileiro, mas a atuação no início da luta fez a diferença.

Hebert é o quarto brasileiro classificado para as quartas de final do boxe olímpico. Antes dele, Wanderson Oliveira, Abner Teixeira e Keno Marley avançaram de fase.