Simon Edwards Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 14:58

Rio - Simon Edwards, um segurança de estádio de futebol amador na Inglaterra, descobriu ser filho único do lendário narrador de boxe dos Estados Unidos, Bob Sheridan, e herdeiro de uma fortuna de aproximadamente 1,5 bilhão de reais. Aos 40 anos, vivendo com a esposa, duas filhas e pais adotivos, Simon confirmou a identidade do pai biológico através de um exame de DNA. A informação é do jornal inglês "The Sun".

Bob, conhecido como The Colonel, atualmente tem 76 anos e nenhum outro filho. O narrador celebrou a novidade em entrevista ao jornal. "Na primeira vez que falei com ele já soube que era meu menino. Ele fala parecido comigo e se expressa da mesma forma que eu. Considero uma benção. Mal posso esperar por conhecê-lo e apresentá-lo para a família do meu irmão", comemorou.

Bob também celebrou o fato de ter sido procurado pelo filho no mesmo dia em que a esposa morreu. "É uma inspiração para mim. Eu perdi a minha esposa e no mesmo dia ganhei um filho perdido. Não fazia ideia que esse rapaz existia", explicou.

Narrando mais de 10 mil lutas ao longo da carreira, 100 delas confrontos mundiais, Bobo teve o nome incluído no World Boxing Hall of Fame em 2004. The Colonel teve a oportunidade de narrar confrontos lendários de Muhammad Ali contra George Foreman e Joe Frazier e as duas lutas entre Mike Tyson e Evander Holyfield.

Simon contou que foi adotado ainda bebê e resolveu ir atrás da família biológica em 2019, foi então que descobriu que sua mãe Rosemary Ruane, havia morrido em 1985, mas as irmãs dela contaram que ele era fruto de uma relação breve com o narrador. Rosemary e Bob se envolveram durante uma passagem dele para visitar familiares britânicos no fim dos anos 1970.

"Fiquei sem palavras quando ele falou comigo, nos falamos pelo telefone todos os dias desde então. Ele me deu uma nova motivação para a vida e não vejo a hora de recebê-lo aqui em Las Vegas até o fim do ano. Mal posso esperar por tomar uma cerveja com ele. O amo mais do que consigo expressar", afirmou Bob.