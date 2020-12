Saul Klein Reprodução

Rio - O empresário Saul Klein, filho do fundador das Casas Bahia, tinha uma "mansão de tortura sexual", segundo relatos das 14 mulheres que o acusam de estupro, aliciamento e outros crimes.

De acordo com reportagem da colunista Mônica Bergamo, a defesa do empresário alegou que acusações não são verdadeiras e alega que seu cliente é um 'sugar daddy', homens que têm o prazer de sustentar financeiramente e se relacionar com mulheres mais jovens. Segundo a defesa, Saul vem sendo vítima de tentativas de extorsões desde 2019, quando decidiu parar de adquirir o serviço de 'sugar babies' da empresa que o apresentava às mulheres mais jovens que estavam dispostas a serem sustentadas por homens mais velhos.

As acusações, contudo, dizem que as mulheres eram aliciadas através de suas redes sociais e submetidas a atividades sexuais de modo humilhante e a contragosto, sendo eventualmente drogadas e passando dias trancadas em quartos.