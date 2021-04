Boxeador Medalhista, Esquiva Falcão entrega pizzas para completar renda Reprodução / Instagram

Publicado 12/04/2021

Rio – O lutador de boxe Esquiva Falcão publicou nas redes sociais, no último sábado (10), uma foto sua em uma moto prestes a iniciar mais uma entrega. Devido à pandemia do novo coronavírus, o calendário do lutador ficou sem lutas e Falcão precisou se reinventar para complementar a renda. Esquiva Falcão foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Desde o ano passado, o boxeador está trabalhando como entregador de mini pizzas. Na publicação, Falcão faz uma pequena propaganda do negócio em que trabalha e pede desculpas por não conseguir realizar todas as entregas, pois está trabalhando sozinho.

A foto viralizou nesta segunda-feira quando um grupo de fãs de Felipe Prior, do ‘BBB 20’, tomou conhecimento da situação do lutador e iniciou uma campanha pelas redes sociais, levantando a hashtag ‘PATROCINEM O ESQUIVA’, para que o lutador conseguisse patrocínio. A campanha também pede mais valorização para os atletas brasileiros.