Publicado 02/02/2021 19:11 | Atualizado 02/02/2021 19:29

Rio - O boxeador paquistanês Muhammad Aslam Khan morreu neste fim de semana na cidade de Quetta, em seu país natal, durante a disputa de uma luta beneficente contra Wali Khan Tareen.

Khan Tareen acertou um golpe no rosto de Aslam Khan, que imediatamente foi ao solo. Os presentes na luta logo perceberam que não era outra queda comum do boxe e entraram no ringue para ajudá-lo. No entanto, o lutador já estava inconsciente. Khan Tareen foi levado imediatamente para um hospital, ainda vivo. No entanto, minutos depois, perdeu a vida.

O boxeador tinha um bom histórico em seu país, onde se sagrou campeão nacional. Sua morte está sendo investigada pelas autoridades, pois ocorreu em um combate que, aparentemente, não reunia as condições necessárias para sua celebração.

Após a confirmação da morte, vários boxeadores internacionais expressaram suas condolências.

Veja o vídeo: