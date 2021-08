Hebert Conceição - AFP

Publicado 05/08/2021 03:42

Japão - Hebert Conceição terá a oportunidade buscar mais uma medalha de ouro para o Brasil no boxe. Na madrugada desta quinta-feira, o brasileiro se classificou para a decisão do peso-médio masculino (até 75kg) em Tóquio ao vencer o russo Gleb Bakshi, atual campeão mundial, por decisão unanime.

Na decisão, Hebert enfrentará o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, que foi campeão mundial em 2017. A decisão está marcada para a madrugada do próximo sábado, às 2h45.

Com a vitória de Hebert, o Brasil terá a chance de conquistar dois ouros no boxe em Tóquio. Mais cedo, Bia Ferreira avançou à decisão do peso leve (até 60kg) no feminino. Além disso, Abner Teixeira se despediu dos Jogos com a medalha de bronze.