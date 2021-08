Benjamin Whittaker não aceitou a prata, enquanto Arlen Lopez, com o ouro, e Imam Khataev e Loren Berto Alfonso Dominguez, com o bronze, celebram suas medalhas - AFP

Publicado 04/08/2021 07:37

Depois de eliminar o brasileiro Keno Machado nas quartas de final numa decisão polêmica dos jurados, o britânico Benjamin Whittaker chegou à final da categoria meio-pesado do boxe (até 81kg) e perdeu não apenas a luta como também o espírito olímpico. Na cerimônia do pódio, ele se recusou a colocar a medalha de prata no peito e apenas a guardou no bolso.

Inconformado com a perda do ouro para o cubano Arlen Lopez, Whittaker chorou no pódio e quase saiu antes da foto com todos os medalhistas. O britânico não aceitou a prata e pediu desculpas aos compatriotas.



"Você não conquista a prata, mas perde o ouro. Estou muito decepcionado comigo, não lutei bem. Eu me sinto um fracassado e não quero me sentir assim novamente. Estou muito irritado e não consigo celebrar a prata", afirmou Whittaker, que pretende se profissionalizar no boxe.