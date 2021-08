Durante cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Galvão Bueno aproveitou para pedir desculpas por erros cometidos na abertura das Olimpíadas - Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 08/08/2021 10:51 | Atualizado 08/08/2021 10:52

Rio - Neste domingo (8), durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o narrador da TV Globo, Galvão Bueno, pediu desculpas por ter cometidos erros na abertura das Olimpíadas e revelou que a emissora recebeu uma carta da embaixada japonesa no Brasil.

"Eu queria aproveitar esse momento para dizer que a Globo recebeu uma carta do consulado do Japão no Rio de Janeiro e também da embaixada do Japão no Brasil sobre comentários que nós fizemos na cerimônia de abertura envolvendo fatos históricos. Essa carta enfatizou o que todos nós sabemos, o compromisso do Japão com a paz, que o país não se furtou em reconhecer erros do passado, mas apontou uma imprecisão nossa em comentários em relação à bandeira do país e à figura do imperador. A carta também elogiou nossa transmissão e nossa cobertura das Olimpíadas. Aproveito então para agradecer os elogios, e nos desculpamos se cometemos alguma imprecisão. O objetivo absolutamente não era esse", disse Galvão Bueno.

O narrador aproveitou para exaltar a organização do Japão nos Jogos Olímpicos, além de ressaltar todas as dificuldades por conta da pandemia. Além disso, comentou sobre a hospitalidade que todos os envolvidos no evento tiveram no país.

"Nestes Jogos Olímpicos o Japão encantou o mundo. Realmente conseguiu organizar os Jogos em uma situação difícil, como nós já falamos. Enviou uma mensagem de paz, de esperança, de inclusão. E ele foi extremamente hospitaleiro com os estrangeiros que foram até Tóquio para os Jogos. Fui testemunha disso mesmo não tendo ido. Gostaria de estar lá. Demonstrei várias vezes essa vontade. A primeira vez que fui ao Japão foi há 40 anos. Fui dezenas de vezes ao Japão, aprendi a amar esse país, e aprendi a receber sempre muito carinho e muito respeito por parte dos japoneses. Nossa equipe lá foi testemunha disso. Então se cometemos alguma falha, pedimos perdão. Mas agradecemos os elogios recebidos", concluiu.