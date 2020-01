Empresa de patinetes e bicicletas encerra atividade em 14 cidades

Brasília - A Grow, empresa de mobilidade que reúne patinetes e bicicletas da Grin e Yellow, anunciou o encerramento das atividades em 14 cidades. A companhia permanecerá atuando apenas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Curitiba. Nessas três cidades, será permitido apenas o uso de patinetes, enquanto as bicicletas estão suspensas sem prazo de retomada.



A companhia deixará de atuar em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Guarapari (ES), Porto Alegre (RS), Campinas (SP), Santos (SP), São Vicente (SP), São José dos Campos (SP), São José (SC), Torres (RS), Vitória (ES) e Vila Velha (ES).



Em nota, a firma justificou a decisão como parte de um processo de reestruturação. “As medidas fazem parte de um processo de reestruturação da empresa. A decisão foi tomada para que a companhia promova um ajuste operacional e continue prestando serviços de forma estável, eficiente e segura”, informou no texto.



O comunicado acrescenta que a empresa buscará “parcerias públicas e privadas” para “fortalecer e expandir sua operação”. A Grow nasceu em 2019 na fusão da Grin e da Yellow. Ela possui atuação em sete países da América Latina. Segundo o informe, a startup é a terceira maior firma de micromobilidade do mundo.