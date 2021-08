Miguel pode fechar com o Internacional - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 16/08/2021 16:55

Rio - Após rescindir o contrato com o Fluminense, o meio-campista Miguel, de 18 anos, pode fechar com o Internacional. O jogador avançou nas tratativas com o clube gaúcho e, apesar de concorrer com o Santos, o tom é de otimismo para fechar a contratação. A informação é do portal "GE".

Na última semana, Miguel conseguiu a liberação do Fluminense pela justiça, e o Internacional já planejava a contratação anteriormente. Após o aval da justiça, o Colorado acelerou as tratativas com a revelação de Xerém.

O Internacional discute um contrato por cinco temporadas com o atleta, que também já foi sondado pelo Santos, com o aval do técnico Fernando Diniz, onde existe uma relação de carinho entre o treinador e jogador.