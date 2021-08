Renato Augusto afirma não ter recebido proposta do Flamengo - Foto: Reprodução/Seleção SporTV

Publicado 16/08/2021 18:33

Rio - Em entrevista ao programa "Seleção SporTV", do Grupo Globo, o meio-campista Renato Augusto afirmou não ter recebido nenhuma proposta do Flamengo, antes de acertar contrato com o Corinthians. O nome do jogador foi bastante especulado no Rubro-Negro, mas nada foi adiante para uma negociação.

"O Corinthians veio com um projeto, uma proposta muito boa, e eu aceitei. Não tive nenhum contato oficial com o Flamengo. Eu conhecia as pessoas do Corinthians, me apresentaram um projeto muito bom", disse Renato Augusto.

"Então achei que seria o momento para voltar a um clube que tenho uma gratidão muito grande", concluiu meio-campista, em entrevista ao Seleção SporTV.

