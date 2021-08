Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 17/08/2021 09:00

Rio - A passagem de Roger Machado pelo Fluminense poderá se encerrar neste semana. De acordo com informações do portal "UOL", o técnico só irá permanecer no cargo, caso o clube das Laranjeiras consiga se classificar para a semifinal da Libertadores.

O Fluminense enfrenta o Barcelona, de Guayaquil, fora de casa, na próxima quinta-feira. O Tricolor precisa de uma vitória para se classificar, após empatar o jogo de ida no Maracanã por 2 a 2.

Pesa sobre o técnico o mal momento da equipe na temporada. No Brasileiro são quatro derrotas consecutivas. O Fluminense está a apenas dois pontos de entrar na zona de rebaixamento da competição.



O site afirma que não há qualquer problema de relacionamento entre Roger Machado e o elenco do Fluminense. Porém, existiria por parte da diretoria uma avaliação que o clube carioca estaria precisando de uma mudança neste momento.