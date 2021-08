O Flamengo goleou o Olimpia por 4 a 1 na primeira partida - AFP

Publicado 17/08/2021 00:00

O Flamengo entra em campo amanhã, contra o Olimpia, em Brasília, pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. O elástico placar de 4 a 1 no primeiro confronto deixa o Rubro-Negro em ótimas condições de classificação. Além disso, o Olimpia decidiu demitir o técnico Sergio Orteman após a derrota por 3 a 0 diante do Cerro Porteño. Um time que já não é isso tudo chega sem treinador. Para o Flamengo, basta jogar um pouco do que sabe para outra goleada.

VITÓRIA ESPECIAL

Joel Carli vibra muito com seu gol - Fabio Costa

A vitória do Botafogo sobre o Brasil de Pelotas, no último fim de semana, teve um sabor especial. O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Joel Carli (foto), um jogador que sabe o que significa o Botafogo. Aos poucos, Enderson vem implementando seu estilo de jogo e acumula ótimos números até o momento. Os três pontos somados na última rodada deixaram o Glorioso apenas a dois do tão sonhado G-4 .

A HORA DA VERDADE

Na próxima quinta-feira, o Fluminense joga a sua vida na Libertadores da América. O empate por 2 a 2 no Maracanã obriga o Tricolor a sair para o jogo para tentar marcar os gols necessários. Apesar da fase conturbada, o momento é de unir as forças para conquistar uma vaga na semifinal da Libertadores. O técnico Roger Machado pode ter uma boa notícia, caso Caio Paulista se recupere e tenha condições de atuar.

OSCILAÇÃO INCÔMODA

O Vasco segue oscilando na Série B do Brasileirão. Desde que assumiu, Lisca acumula sete jogos. Foram quatro derrotas e três vitórias. O time sofreu nove gols e marcou oito vezes. O cruzmaltino ainda sente muita dificuldade na criação das jogadas e, defensivamente, o time não vem bem. A expulsão de Vanderlei, no jogo contra o Remo, exemplifica isso. O técnico Lisca precisa equilibrar mais a equipe para conseguir uma sequência positiva.