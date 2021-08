Início de Renato Gaúcho no Flamengo é bastante promissor - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/08/2021 00:00

O Flamengo virou a chave e está focado no confronto diante do Sport, amanhã, pelo Brasileirão. Para o Rubro-Negro, mesmo com desfalques, a vitória é a única alternativa para tentar diminuir a distância para o líder Atlético Mineiro. No momento, a diferença é de 10 pontos para o primeiro colocado, mas os comandados de Renato Gaúcho acumulam dois jogos a menos. Contra o Sport, três desfalques serão sentidos pelos cariocas. Diego Ribas e Gabigol estão suspensos e não atuam. Rodrigo Caio segue se recuperando e é mais uma baixa. Apesar disso, a fragilidade do Sport não tira o favoritismo do Flamengo.





EM BUSCA DA REABILITAÇÃO

A série de cinco jogos de invencibilidade do Botafogo na Série B chegou ao fim após a derrota para o Operário. Amanhã, o Glorioso recebe o lanterna Brasil de Pelotas, no Nilton Santos, e precisa vencer para se reabilitar na competição. O resultado negativo deixou o Alvinegro na 10ª colocação, com 25 pontos. A distância pro G-4 aumentou para quatro pontos, mas a expectativa é que essa diferença seja menor ao fim da rodada. A grande notícia para Enderson Moreira é a volta de Chay, principal nome do time e que ficou fora do último jogo.

BOM SENSO NA DATA-FIFA

Após muita cobrança por parte dos clubes e da imprensa, a CBF alterou o calendário do futebol brasileiro durante a próxima data-Fifa. Para não desfalcar os clubes que tiveram atletas convocados, os jogos das quartas da Copa do Brasil foram adiados e a 19ª rodada do Brasileirão foi alterada. Essa determinação se aplica para jogos de Flamengo, Atlético-MG, São Paulo e Palmeiras. O Rubro-Negro teve mais jogadores convocados: Gabigol e Everton Ribeiro (foto).

VOLTA DO PÚBLICO

A CBF publicou uma versão do Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios. O documento prevê a volta das torcidas nos jogos das quartas da Copa do Brasil, além das Séries A, B e C do Brasileirão. Para que a presença de público seja concretizada, a decisão final dependerá da autorização das autoridades sanitárias locais. São duas possibilidades para poder entrar no estádio: teste RT-PCR até três dias antes do jogo ou estar completamente vacinado.