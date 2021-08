Publicado 13/08/2021 00:00

Os números do trio Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique chamam bastante atenção. Desde 2019 no clube, eles acumulam títulos em larga escala — foram nove de 13 possíveis. No futebol brasileiro, neste momento, não existe um trio tão decisivo. Quem ostenta os melhores números é Gabigol. Em 125 jogos com a camisa rubro-negra, participou diretamente de 121 gols, com 92 bolas na rede e 29 assistências. Já Bruno Henrique acumula 67 gols e 36 assistências em 144 jogos. O camisa 27, uma das principais armas da equipe, é quem tem o maior número de jogos entre os três. O intruso na lista dos brasileiros é De Arrascaeta. O uruguaio tem incríveis 45 assistências e 39 gols em 126 jogos.

VASCO EM VANTAGEM NA FINAL DO SUB-17

A garotada vascaína deu um passo importante para conquistar o Brasileirão Sub-17. Na última tarde, em São Januário, o Vasco venceu o Flamengo por 3 a 1 e abriu vantagem para o jogo decisivo, na próxima segunda-feira. O destaque do primeiro jogo da decisão foi o meia Erick Marcus, com um gol e uma assistência. O camisa 10 é um dos principais nomes do time e desponta como um dos grandes jogadores dessa geração. Já do lado do Flamengo, apesar da derrota, Matheus Gonçalves, de apenas 15 anos, segue brilhando e é peça importantíssima na equipe.

VOLTAÇO COM CHANCES NA SÉRIE C

Restando sete rodadas para o fim da primeira fase da Série C, a classificação do Grupo A está aberta. A distância do líder para o 6º colocado é de três pontos. O Volta Redonda, único representante do Rio, é o 4º, com 17 pontos. Amanhã, o time da Cidade do Aço recebe o Botafogo-PB, no Raulino de Oliveira, às 17h. O confronto contra o líder pode render a liderança para o Voltaço, caso a Tombense e o Manaus não vençam seus respectivos jogos.

MERCADO AQUECIDO

Chelsea anuncia a volta de Lukaku. O belga, que estava na Inter de Milão, retorna ao clube londrino após 7 anos. O jogador coleciona passagens por times ingleses, como Everton e Manchester United, e teve um ótimo desempenho na última temporada jogando na Itália. O valor da negociação é estimado em 106 milhões de euros ( R$ 650 milhões). - Reprodução/ChelseaFB

Após a surpreendente ida de Messi para o PSG, novas movimentações prometem mexer com os principais times do Velho Continente. Algumas informações dão conta de que Mbappé deseja se transferir do PSG. O Real Madrid aparece como um provável destino. Já na Inglaterra, após o Chelsea anunciar o belga Romelu Lukaku (foto), o Manchester City deve oficializar uma proposta em torno de 150 milhões de euros por Harry Kane, do Tottenham.