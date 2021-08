Publicado 12/08/2021 00:00

A vitória do Vasco diante do Vila Nova foi primordial para a sequência do Vasco na temporada. Desde a chegada de Lisca, o espírito é outro dentro de campo. Quando não vai na técnica, vai na raça. Mesmo sem Germán Cano, o Cruzmaltino soube se adaptar às necessidades do jogo e contou com o bom momento de Léo Jabá para conquistar os três pontos. Com a vitória, o Vasco se consolidou como um dos candidatos para retornar à Série A. Amanhã, Lisca e seus comandados têm pela frente o Remo, fora de casa, onde o Gigante da Colina precisa pontuar para se manter na briga.

DÚVIDAS PARA ENDERSON MOREIRA

O Botafogo entra em campo hoje, contra o Operário, no Paraná, em mais uma rodada da Série B do Brasileirão. Os resultados dos adversários pelo G4, até aqui, deixam o Glorioso em uma boa posição com uma vitória. Para o confronto contra o Operário, o técnico Enderson Moreira não terá um dos destaques do time. O meia Chay, com fadiga muscular, está fora do jogo. Ele está sendo trabalhado para o confronto diante do Brasil de Pelotas, na rodada seguinte. As opções de Enderson são algumas: mais um volante com Oyama ou Friso, um meia como Felipe Ferreira e Warley, ou mais um atacante com Rafael Moura.

AMERICUP SERÁ NO BRASIL

O Brasil receberá a Americup, a Copa América de basquete, entre os dias 3 e 11 de setembro de 2022. O anúncio foi feito pela Fiba. Curiosamente, o lateral-direito do São Paulo, Daniel Alves, é um dos sócios do evento. O camisa 10 do tricolor paulista é um dos sócios que viabilizarão o projeto junto à CBB. Depois de quase 40 anos, a Americup voltará a ser disputada no Brasil. Serão 12 seleções disputando o título.

JOGO DA VIRADA

A vitória diante do Olímpia representa muito o Flamengo atual. Um time que ainda não é totalmente confiável, mas com virtudes especiais. O trio Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta (foto) está marcado na história do clube. Se durante uma boa parte do tempo o time sofreu, a defesa reagiu bem na maioria das ocasiões, exceção à bola aérea defensiva. No fim das contas, a vitória por 4 a 1 poderia ter sido mais elástica mas ficou de bom tamanho.