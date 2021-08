Troféu do Brasileirão - Reprodução

17/08/2021

Rio - Após uma sequência negativa no comando do Bahia, Dado Cavalcanti não comanda mais o clube de Salvador. Na manhã desta terça-feira, o Tricolor comunicou oficialmente a saída do treinador. Na nota oficial divulgada pelo Bahia, o clube não explica se o técnico foi demitido ou pediu para sair.

Dado comandou o Bahia após 51 jogos, com 21 vitórias, 11 empates e 19 derrotas, aproveitamento de 48,3%. Ele assumiu o clube baiano em dezembro de 2020, substituindo Mano Menezes. Na época, conseguiu livrar o Tricolor do rebaixamento para a Série B.



Na atual temporada, o técnico foi campeão da Copa do Nordeste, caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana e nas oitavas da Copa do Brasil. No Brasileiro, o Bahia teve um bom início, mas acabou caindo de rendimento. Nos último cinco jogos, foram quatro derrotas e um empate.