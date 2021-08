Troféu da Libertadores será entregue mais cedo em 2022 - Conmebol/Divulgação

Publicado 17/08/2021 11:32

O calendário do futebol em 2022 terá mudanças significativas por causa da Copa do Mundo do Catar em novembro e dezembro. Com isso, a Conmebol divulgou as datas de suas competições no próximo ano com novidades, como as finais de Libertadores e Copa Sul-Americana no mês de outubro.

Já a Recopa Sul-Americana, com os campeões das duas competições de 2021 acontecerão em 23 de fevereiro e 2 de março.



Em seu site oficial, a entidade também explicou que as datas não estão fechadas e ainda podem sofrer alterações. Entretanto, em princípio, a decisão da Copa Sul-Americana acontecerá no dia 1 no Mané Garrincha, em Brasília, enquanto a da Libertadores será em 29 de outubro, no Monumental de Guayaquil, no Equador.



Pelo calendário divulgado, a Libertadores começa em 9 de fevereiro, com as fases eliminatórias conhecidas como Pré-Libertadores e que irão até 16 de março. A fase de grupos está prevista para ser disputada entre 6 de abril e 25 de maio, com as oitavas de final começando um mês depois, em 29 de junho.



Já a Copa Sul-Americana terá a fase eliminatória entre 9 e 16 de março e os jogos nos grupos começando em 6 de abril, indo até 25 de maio. As oitavas também estão previstas para 29 de junho.