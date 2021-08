Germán Cano - Rafael Ribeiro / Vasco

Germán CanoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 17/08/2021 10:51 | Atualizado 17/08/2021 10:52

Rio - Principal jogador do Vasco, o atacante Germán Cano vem recebendo há meses propostas para deixar o clube carioca. No entanto, o argentino tem optado por permanecer. Em participação no programa "Bem, Amigos!", do SporTV, o atleta falou sobre a sua decisão, mesmo com tanto assédio.

"Eu queria ficar no Vasco, não queria sair. Estou muito bem e não tinha nada a ganhar ao sair. Tive propostas de times do Brasil e exterior, mas não quis sair. Apostei em ficar e dar meu melhor ao time, para que o time possa subir", afirmou.



A média de gols de Germán Cano tem reduzido na Série B. Ao todo, o argentino atuou em 17 jogos e fez seis gols. Na opinião do argentino é mais difícil colocar a bola para dentro na competição.

"É muito mais difícil fazer gol na Série B. As situações de gol não ocorrem com tanta frequência. O jogo é muito físico e os zagueiros são muito fortes. Isso tudo dificulta demais em fazer gol na Série B", disse.