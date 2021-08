Fotos! Suposta affair de Hamilton, modelo teria publicado imagem na casa do piloto

Rio - Nas últimas horas, a internet enlouqueceu por um possível novo romance entre o piloto de fórmula 1 da Mercedes, Lewis Hamilton, e a modelo Camila Kendra, nascida na República Dominicana.

Após Camila publicar fotos na casa do piloto com as suas roupas, a possibilidade de um novo caso entre famosos por parte dos internautas ficou ainda mais sólida.

Além disso, em uma outra foto publicada pela modelo, o espelho acabou mostrando dois dos inúmeros troféus conquistados por Lewis Hamilton no automobilismo.

Apesar de todas as curiosidades a respeito do 'novo casal', fontes próximas ao piloto afirmaram que Camila é apenas uma amiga.

Quem é ela?

Com quase 430 mil seguidores no Instagram, Camila, de 36 anos, é uma das modelos mais badaladas de seu país, a República Dominicana.

Na vida amorosa, porém, ela não vive o seu auge. A modelo se separou recentemente de Tyler Cameron, que participou do reality show americano 'The Bachelor', após oito meses de namoro.

