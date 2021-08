Michael Jordan - Reprodução de vídeo/Netflix

Michael JordanReprodução de vídeo/Netflix

Publicado 17/08/2021 12:00

França - Michael Jordan tem um histórico de sucesso não apenas dentro das quadras, mas também com a marca esportiva e de calçados Air Jordan. Ela atualmente tem um acordo com a Nike para ser a fornecedora de material esportivo para o Paris Saint-Germain, que na última semana anunciou a contratação do craque argentino Lionel Messi.



A chegada de Messi não foi apenas comemorada pelos torcedores parisienses. Michael Jordan lucrou nada menos que 6 milhões de euros (equivalentes a R$ 37 milhões na cotação atual) apenas na última semana.

Publicidade

Isso porque o acordo entre a Air Jordan e a Nike prevê o pagamento de 5% do valor de cada camisa vendida dos jogadores do Paris Saint-Germain diretamente para os cofres da empresa de Michael Jordan.



Dessa forma, dos 120 milhões de euros (R$ 744,6 milhões) arrecadados pelo Paris Saint-Germain com as vendas da camisa de Messi na semana passada, 6 milhões foram diretamente para a Air Jordan.



Esse lucro com a chegada de Messi ao Paris Saint-Germain ainda ajuda a "mudar os ventos" para Michael Jordan, que nos últimos anos viu a sua fortuna cair de 2,1 bilhão de euros (R$ 13 bilhões) para 1,6 bilhão (R$ 9,93 bilhões), de acordo com a revista americana Forbes.