Luís Oyama vive boa fase pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 17/08/2021 13:59

Titular e um dos destaques na arrancada do Botafogo na Série B, Luís Oyama foi uma grata surpresa no pacotão de contratações para a disputa da Série B. Emprestado pelo Mirassol, o volante, que participou da jogada do gol da vitória de Carli sobre o Brasil de Pelotas, comemorou o bom momento na carreira.

"Estou muito feliz pelo momento que estamos vivendo, com uma sequência de vitórias, chegando perto do objetivo que é entrar no G4. Ninguém aqui tem cadeira cativa, tenho trabalhado diariamente para conseguir meu espaço e estou feliz por conseguir", disse.



Com característica para atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante, Oyama deve retornar à segunda posição com a volta de Barreto, que cumpriu suspensão na rodada passada.



"Desde que cheguei ao Botafogo deixei bem claro que poderia fazer a função tanto de primeiro quanto de segundo volante. Isso vai depender do professor. A saída de bola é um dos pontos fortes meu, mas vai depender do Enderson. Nós que somos volantes temos um papel importante na marcação. Conversamos muito dentro de campo, os dois podem sair e têm liberdade total. A questão é a comunicação no meio do jogo", afirmou o jogador.