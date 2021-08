Rafael Moura recebeu a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus - Reprodução

Publicado 17/08/2021 15:24

Rio - Na tarde desta segunda-feira (16), o atacante Rafael Moura, do Botafogo concluiu a sua etapa de vacinação na capital carioca. Aos 38 anos, o camisa 9 foi o primeiro jogador do alvinegro a receber a imunização completa contra a Covid-19.

O jogador havia tomado a primeira dose no mês de julho e, na ocasião, compartilhou o momento em suas redes sociais com os dizeres "Viva o SUS", frase bastante utilizada desde o começo da aplicação dos imunizantes.

Vale lembrar que o Estádio Nilton Santos virou ponto de referência da vacinação aos fins de semana. Com o esquema de “drive-thru”, a casa do Botafogo recebe moradores do Rio de Janeiro aos sábados, dentro de seus carros.