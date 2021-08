Centroavante Fred cobra o pênalti que levou ao empate por 2 a 2 com o Barcelona, no Maracanã - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Rio - Nesta quinta-feira (19), o Fluminense enfrenta o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores, no Monumental. O Tricolor das Laranjeiras decide o avanço às semifinais do torneio e precisa apenas de uma vitória contra o clube equatoriano. Antes de viajar com a delegação, o centroavante Fred destacou o clima de decisão no elenco tricolor e projetou o confronto, no Equador.

"Nosso ânimo é decisão. A gente está indo bem na Libertadores e nós vamos fazer de tudo para continuar bem, passar de fase. É o nosso objetivo, nosso sonho… Vamos dar a vida para trazer essa classificação – disse no embarque tricolor rumo a Guayaquil", disse o atacante Fred.

Após empatar com o Barcelona, por 2 a 2, no Maracanã, o Fluminense precisa vencer no Monumental para chegar às semifinais da Libertadores ou empatar com o placar a partir de 3 a 3. No entanto, caso empate novamente por 2 a 2, a decisão será decidida nos pênaltis.