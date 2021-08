Caio Paulista segue fora da equipe do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense FC

Caio Paulista segue fora da equipe do FluminenseMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 17/08/2021 14:39

O Fluminense correu contra o tempo, mas não conseguiu recuperar Caio Paulista para ter condições de retornar na partida de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil. A delegação tricolor viajou nesta terça-feira ao Equador e o atacante não estava entre os 27 relacionados, segundo o site 'Ge'.

Em recuperação de lesão grau 3 na coxa direita, Caio Paulista não é o único titular ausente da partida decisiva. Como esperado, Gabriel Teixeira, com lesão na coxa esquerda também está fora.



Sem seus dois pontos, o pressionado técnico Roger Machado terá à disposição John Kennedy, Lucca, Kayky, Luiz Henrique e Matheus Martins como opções. Uma opção seria manter o esquema com três volantes, com André na equipe, como aconteceu na derrota por 4 a 2 para o Internacional. Outra dúvida é o meia, com Nenê e Cazeres disputando posição.



O Fluminense empatou com o Barcelona de Guayaquil em 2 a 2 no Maracanã e para se classificar à semifinal da Libertadores precisa vencer a partida no Equador ou empatar por três ou mais gols de diferença. Novo 2 a 2 leva a disputa para os pênaltis.



