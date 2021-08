Pedro Rocha é o novo reforço do Athletico - Foto: Divulgação/Spartak Moscou

Publicado 17/08/2021 15:43

Rio - Nesta terça-feira (17), o atacante Pedro Rocha, de 26 anos, desembarcou em Curitiba para assinar com o Athletico, por empréstimo, para a sequência da temporada. O atleta pertence ao Spartak Moscou, da Rússia e concluirá a negociação com o contrato por um ano. A informação é do portal "GE".

O clube russo já anunciou a transferência do jogador, mas para concluir a negociação, Pedro Rocha precisa realizar os exames médicos, antes de ser anunciado oficialmente ao Athletico-PR. Caso o jogador dispute 60% dos jogos, o Furacão terá condições de efetuar a compra do jogador. De acordo com a imprensa, o valor gira em torno de 5,5 milhões de euros, cerca de R$ 33 milhões na cotação atual.

O atacante Pedro Rocha teve passagens por Grêmio, de 2015 a 2017, Cruzeiro em 2019 e Flamengo em 2020. A transferência para o Spartak Moscou, entre 2018 e 2019 e em 2021. O jogador é o quinto reforço do Furacão para a sequência da temporada. Além dele, o lateral-direito Marcinho, o zagueiro Nicolás Hernández, o meia David Terans e o atacante Matheus Babi reforçaram o Furacão.