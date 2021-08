René Simões projeta a escalação que faria no Fluminense pela Libertadores - Foto: Reprodução/Os Donos da Bola Rio

René Simões projeta a escalação que faria no Fluminense pela LibertadoresFoto: Reprodução/Os Donos da Bola Rio

Publicado 17/08/2021 18:28

Rio - O comentarista do programa "Os Donos da Bola Rio" e ex-técnico do Fluminense, René Simões, comentou sobre a escalação que faria no Tricolor das Laranjeiras no confronto contra o Barcelona de Guayaquil, pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores, no Monumental.

"Eu começaria com um losango no meio. Botaria o André, Martinelli e Yago, e Nenê na outra ponta, com Fred e Caio Paulista na frente, um 4-4-2. Aí quem é que sairia para marcar o lateral? Ou sai o Yago, ou sai o Martinelli. O André fecha o triângulo com os dois zagueiros, Luccas Claro e Nino. Foi o homem que faltou por ali para marcar a entrada do Edenilson. Eu gostei do meio-campo do Fluminense contra o Inter. Dá para ganhar o jogo lá (no Equador), marcando bem e dando essas cutucadas", disse René Simões.

Publicidade

No setor de ataque, o Fluminense não poderá contar o atacante Caio Paulista, que ainda se recupera de uma lesão grave na coxa direita. Além dele, Gabriel Teixeira sentiu lesão na coxa esquerda e está fora da partida também. Para a disputa de uma ou duas vagas no ataque, Luiz Henrique e Kayky disputam a posição ao lado de Fred.