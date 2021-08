Cristiano Ronaldo quebra silêncio e desabafa sobre especulações com o seu futuro - Foto: Reprodução/Instagram

Rio - O atacante da Juventus, Cristiano Ronaldo, publicou um desabafo em suas redes sociais sobre as especulações que estão sendo veiculadas sobre o futuro do atleta. Na publicação, o atleta diz que a as notícias estão sendo desrespeitosas tanto profissionalmente, quanto pessoalmente.

"Mais do que o desrespeito por mim como homem e como jogador, a forma frívola com que o meu futuro é divulgado nas mídias é um desrespeito a todos os clubes envolvidos nestes boatos, bem como aos seus jogadores e staff", disse Cristiano Ronaldo.

Além da especulação de que estaria se transferindo sem custos para o PSG, para jogar com Messi e Neymar, o atacante foi envolvido em um possível retorno ao Real Madrid. No entanto, o jogador desmentiu e pediu respeito à história que fez na Espanha.

"Além deste episódio mais recente na Espanha, tem havido notícias e histórias frequentes que me associam a vários clubes em muitas ligas diferentes, sem que ninguém se preocupe em tentar descobrir a verdade real", disse o jogador da Juventus.

"Estou quebrando meu silêncio agora para dizer que não posso permitir que as pessoas continuem brincando com meu nome. Continuo focado na minha carreira e no meu trabalho, comprometido e preparado para todos os desafios que tenho que enfrentar. Todo o resto? Todo o resto é apenas conversa", completou.

Cristiano Ronaldo aproveitou para exaltar o carinho pelo Real Madrid, pelos noves anos que disputou e conquistou diversos títulos com a camisa dos Merengues.

"Minha história no Real Madrid foi escrita. Foi gravado. Em palavras e números, em troféus e títulos, em discos e em manchetes. Está no Museu do Estádio Santiago Bernabeu e também na mente de todos os torcedores do clube. E além do que conquistei, lembro que nesses nove anos tive uma relação de profundo carinho e respeito pelo "merengue afición", um carinho e respeito que mantenho até hoje, e que sempre guardarei com carinho. Sei que os verdadeiros torcedores do Real Madrid continuarão a me ter em seus corações e eu os terei no meu", concluiu.