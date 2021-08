Robert Lewandowski levanta o primeiro troféu da temporada para o Bayern de Munique - AFP

Robert Lewandowski levanta o primeiro troféu da temporada para o Bayern de MuniqueAFP

Publicado 17/08/2021 18:28 | Atualizado 17/08/2021 18:28

No duelo entre dois dos principais centroavantes do futebol mundial, deu Robert Lewandowski. Com dois gols, o polonês ajudou o Bayern de Munique a vencer o Borussia Dortmund por 3 a 1 e conquistar a Supercopa da Alemanha, enquanto Erling Haaland passou em branco.

Agora, o Bayern chegou a cinco títulos da Supercopa nas últimas seis edições, totalizando nove troféus e ampliando sua vantagem como o maior vencedor do duelo entre os campeões do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha ( o Dortmund tem seis).



Publicidade

Lewandowski abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, de cabeça. Já Muller ampliou na volta do intervalo, aos 3. Reus diminuiu para o Dortmund aos 18, em um belo gol de fora da área, só que o centroavante polonês resolveu a partida para o Bayern dez minutos depois.