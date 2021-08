Com a camisa do Fluminense, Washington fez 84 jogos e marcou 44 gols - Arquivo

Publicado 19/08/2021 11:21

Rio - Ex-jogador, ídolo e torcedor declarado do Fluminense, Washington "Coração Valente" é mais um que confia num bom resultado do Tricolor fora de casa, nesta quinta-feira, contra o Barcelona-EQU, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Washington foi o herói de uma campanha incrível que entrou para a história do Fluminense Football Club. Desta vez, fora dos gramados, o eterno artilheiro das Laranjeiras promete mandar energias positivas assistindo pela TV.

"O recado que posso deixar é de um cara que sempre acreditou. Acreditou nas jogadas, acreditou na vida, acreditou em tudo, até o último minuto, acreditou em fazer gol sempre. O recado é para que a torcida continue acreditando. É uma torcida de guerreiros, que acredita. Tenho certeza que pode sair um grande resultado nesta quinta-feira. É um jogo muito difícil, o Barcelona é um bom time, bem montando. Mas tenha fé sempre, acredite sempre. É uma torcida apaixonante, eu adoro. Sou torcedor declarado do Fluminense. Essa fé, esse acreditar na vitória acontecerá novamente contra o Barcelona", disse o ex-jogador, em entrevista ao "ge.globo".

O Coração Valente da torcida Tricolor fez 83 jogos e 45 gols com a camisa do Flu em suas duas passagens. A primeira, em 2008, quando foi finalista da Libertadores, e a segunda, em 2010, quando retornou do São Paulo e fez parte do elenco campeão brasileiro daquele ano.