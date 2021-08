Jhon Arias - Reprodução / Fluminense

Rio - Enquanto o elenco se prepara para enfrentar o Barcelona, de Guayaquil, pela Libertadores na próxima quinta-feira, o Fluminense anunciou nesta quarta a contratação do meia colombiano Jhon Arias. O jogador, de 23 anos, estava no Independiente Santa Fe e enfrentou o clube carioca na primeira fase da competição internacional. O contrato do atleta vai até o fim de 2025.

"Queria deixar uma saudação aos torcedores do Fluminense. Agradecer desde já pelo apoio que demonstraram a mim desde o momento em que começaram os rumores da minha possível chegada, pelo recebimento. Espero que o meu sucesso aqui seja o que esperam. Vou dar o melhor de mim para conquistar muitos títulos e todos os objetivos possíveis", afirmou.

Ao analisar os seus futuros companheiros, o jogador falou sobre a oportunidade de atuar com atletas experientes. Antes de defender o Santa Fe, o colombiano atuou pelo Patriotras e pelo América de Cali.



"Me parece que o Fluminense tem um grande elenco. Quando eu era jovem, via muito Ganso, Fred... São jogadores top, de um grande nível. Também conheço os grandes talentos que o Fluminense tem. Um clube que tem uma ótima base, um grande nome. Já os enfrentei e sei o potencial que tem, tanto os jogadores experientes, quanto os jovens", contou.