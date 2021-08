Bandidos impõem terror em moradores de Saracuruna, em Caxias - Reprodução

Publicado 18/08/2021 16:55

Duque de Caxias - Traficantes fortemente armados vêm colocando terror nos moradores do bairro de Saracuruna. Desde a noite da última segunda-feira, 16, homens com fuzil são vistos circulando pela região e escrevendo frases ameaçadoras nos muros. Em um dos dizeres há "morre milícia". Além disso, barricadas começaram a ser montadas, como na Rua Marcilio Dias, na localidade do Conjunto Saracuruna.

Nas redes sociais,os criminosos compartilham imagens usando as armas. Quem vive no bairro reclama e pede mais policiamento:

"Os bandidos tomaram conta do nosso bairro. Para entrar, tem que ligar a luz do salão, pisca alerta. Sem contar o medo que ficamos com tanta arma. Eles estão preparados para uma guerra e nós, moradores, que somos as vítimas", desabafou um comerciante, que pediu pra não ser identificado.

Em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento está reforçado na região e a Vila Urussai está "ocupada por tempo indeterminado".