Operação mira grupo de milicianos que extorquia moradores de condomínio em Duque de CaxiasMarcos Porto / Agência O DIA

Publicado 17/08/2021 11:49 | Atualizado 17/08/2021 12:14

Rio - O grupo de milicianos que atuava em cinco condomínios da Estrada Calundu, em Nossa Senhora do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, coagia os síndicos para que a taxa de segurança fosse adicionada no boleto condominial e depois repassada para os criminosos. De acordo com a delegada Thaianne Cavalcanti, a cobrança começou a ser feita de porta em porta, depois passou para uma banca próxima aos condomínios. Ultimamente, o valor é cobrado no boleto condominial e cada morador era obrigado a pagar R$ 20 de taxa. O grupo é alvo de uma operação na manhã desta terça-feira