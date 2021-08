Polícia deflagrou operação contra suspeitos de pirâmide financeira no Recife, Rio e Salvador - Divulgação

Publicado 17/08/2021 21:58

Rio - A Polícia Civil acredita que a organização criminosa deflagrada na Operação Summit, desta terça-feira, movimentou mais de R$ 40 milhões. Segundo as investigações, a quadrilha aplicava golpes de esquema de pirâmide financeira no Rio, em Pernambuco e na Bahia . No Rio, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão na capital e em municípios da Baixada Fluminense.

Ao todo, 32 mandados de busca e apreensão e bloqueios de ativos financeiros foram decretados pelas autoridades. A quadrilha é investigada por pratica estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem econômica, contra a economia popular e contra o consumidor. A operação foi desencadeada pela Polícia Civil de Pernambuco, com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Bahia.

As investigações apontam que os suspeitos buscavam aplicar o golpe em servidores públicos, que eram convencidos a fazer aplicações financeiras. Os crimes eram praticados por meio de um esquema "Ponzi", que é um tipo de pirâmide financeira com maior aparência de investimento, já que as vítimas não têm obrigação de indicar outras pessoas para participarem da rede.