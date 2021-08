Polícia deflagrou operação contra suspeitos de pirâmide financeira no Recife, Rio e Salvador - Divulgação

Polícia deflagrou operação contra suspeitos de pirâmide financeira no Recife, Rio e SalvadorDivulgação

Publicado 17/08/2021 10:02

Ro - Agentes de delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) participaram, nesta terça-feira, de uma operação "Summit", contra uma organização criminosa que pratica estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem econômica, contra a economia popular e contra o consumidor. A operação foi desencadeada pela Polícia Civil de Pernambuco, com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Bahia.



No Rio, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão na capital e em municípios da Baixada Fluminense.



A investigação começou em janeiro de 2021, com o objetivo de identificar e desarticular a organização criminosa. Ao todo, 32 mandados de busca e apreensão e bloqueio de ativos financeiros foram decretados.



De acordo com as investigações, os crimes eram praticados por meio de um esquema "Ponzi", que é um tipo de pirâmide financeira com maior aparência de investimento, já que as vítimas não têm obrigação de indicar outras pessoas para participarem da rede.



Esse tipo de esquema leva o nome do criminoso financeiro ítalo-americano Charles Ponzi, que na década de 1920 ganhou notoriedade por ser o autor de um grande esquema de fraude financeira.

Publicidade

Além das polícias civis, a operação e a investigação contaram com a colaboração do Procon, do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).