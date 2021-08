Remessa foi enviada para a aplicação da vacina - Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde

Remessa foi enviada para a aplicação da vacinaDivulgação/Secretaria Estadual de Saúde

Publicado 17/08/2021 08:13 | Atualizado 17/08/2021 08:29

Rio - Os 92 municípios do Rio de Janeiro recebem, nesta terça-feira (17), 237 mil doses de imunizantes contra a covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 208 mil são de vacinas da Pfizer para primeira aplicação e 29 mil da Oxford/AstraZeneca para segunda dose.

O lote do município do Rio foi retirado nesta segunda-feira (16), na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Os municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí começaram a retirada do CGA nesta terça (17), a partir das 7h.

Publicidade

Também a partir das 7h, vans e caminhões saíram da CGA escoltados pela Polícia Militar, com destino às regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana e Centro Sul. Já as cidades das regiões Norte, Noroeste e Costa Verde receberão as remessas por meio de duas aeronaves, uma da SES e outra do Governo do Estado. Os helicópteros decolaram do Grupamento Aeromóvel da PM, também em Niterói, a partir das 8h.

O estado do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 12 milhões de vacinas aplicadas contra a covid-19 nesta semana. Até o momento, 66% da população adulta do estado já recebeu a primeira dose contra o coronavírus e pouco mais de 29% receberam a segunda ou a dose única.

Publicidade

A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS) destacou que vem reforçando, com frequência, a importância de responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, respeitando a destinação das doses para a primeira ou segunda aplicação do esquema vacinal. A SVAPS também informou que a distribuição do imunizante é feita de forma proporcional e igualitária a todos os municípios