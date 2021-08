Operação Lei Seca aumenta efetivo e ganha reforço na fiscalização - Divulgação

Operação Lei Seca aumenta efetivo e ganha reforço na fiscalizaçãoDivulgação

Publicado 17/08/2021 20:26

Rio - A Operação Lei Seca ganhou reforço no efetivo e aumentou de 15 para 21 equipes de fiscalização que atuam nas blitzes em todo o estado do Rio. Após ter ficado suspensa por quase 7 meses devido à pandemia da covid-19, a operação retornou em outubro de 2020 e os índices de motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool aumentou consideravelmente. Nesta segunda-feira (16), já foram percebidas mais blitzes nas ruas.



"Diante do cenário atual em que estão sendo registrados altos índices de alcoolemia nas blitzes é preciso reforçar a fiscalização, por isso aumentamos o número de equipes da Lei Seca para podermos atuar cada vez mais em diferentes regiões do estado", afirmou o secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacellar.



Publicidade

Antes da blitz ser suspensa em março de 2020, o percentual médio de motoristas com sinais de alcoolemia era de 4,5% e, somente no ano de 2021, o percentual está em 12,28%. No primeiro sábado deste mês de agosto, por exemplo, uma blitz chegou a alcançar 45,97% de motoristas embriagados na cidade de Teresópolis.



Em todo o mês de julho, 2.338 motoristas foram flagrados embriagados nas blitzes realizadas em todo o estado: o maior registro desde janeiro de 2021. E, em comparação com o mesmo mês nos anos anteriores, o número de motoristas alcoolizados não havia alcançado 2 mil pessoas desde 2012.



Publicidade

"É preciso seguir com a missão de salvar vidas, por isso precisamos intensificar as blitzes da Lei Seca e estar cada vez mais presente em diversas regiões do estado inibindo motoristas que insistem em dirigir sob efeito de álcool. Esse reforço chegou em um momento muito importante junto com a retomada do turismo e a reabertura gradual das atividades culturais no estado", explicoi o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fábio Pinho.



Sobre a Operação



Publicidade

A Operação Lei Seca, coordenada pela Secretaria de Estado de Governo, foi lançada em 19 de março de 2009, e até hoje mais de 3,4 milhões de motoristas foram abordados e mais de 220 mil motoristas alcoolizados foram retirados das ruas. O objetivo das blitzes diárias de fiscalização é salvar vidas e reforçar a mensagem para os motoristas: "nunca dirija depois de beber".