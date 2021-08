Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 17/08/2021 20:03

Rio - Um homem foi morto a tiros quando fazia compras em um estabelecimento, nesta terça-feira, no bairro Jardim Xavantes, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com relatos de moradores da região nas redes sociais, criminosos teriam passado disparando contra o homem que estava em um sacolão, na Rua Baiaré.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 15h18. Ao chegarem no local, o homem, de 28 anos, já estava morto. Uma moto, que estava parada em frente ao estabelecimento onde o caso aconteceu na rua Baiaré, esquina com a Felipe Antônio Lopes Pinto, também foi atingida. O local fica em área movimentada do bairro Xavantes.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e assume as investigações do caso.