Ocorrência foi registrada na 76ª DP - Reprodução / Google Street View

Publicado 17/08/2021 18:34 | Atualizado 18/08/2021 08:29

Rio - Um homem acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 11 anos foi preso preventivamente, nesta terça-feira, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A prisão feita por policiais civis da 76ª DP (Niterói) e atendia a mandado expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Gonçalo.

De acordo com os investigadores, o homem, de 41 anos, era padrasto da menina à época em que o crime aconteceu. Ele abusava sexualmente da enteada, dentro da própria residência do casal, no bairro de Itaúna, em São Gonçalo, nos momentos em que a mãe da menina estava ausente.

A história veio a tona em 2019 quando a jovem contou os abusos que sofria para seu avô. O suspeito foi preso em imóvel na comunidade do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O homem foi encaminhado para o sistema penitenciário, segundo a Polícia Civil.